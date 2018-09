Il Consiglio regionale, con il solo voto contrario dei Consiglieri Cinque Stelle, ha approvato la legge proposta dal Partito Democratico che stabilisce l’obbligo vaccinale nella Regione Molise e l’obbligo di certificazione dello stesso, superando in questo modo l’incertezza in questi mesi creata su un tema di estrema importanza per la salute pubblica.

Il Molise è la prima regione italiana a dotarsi di una legge in materia. Una normativa finalizzata a proteggere i bambini, in particolare quelli immunodepressi, ma più in generale l’intera popolazione della regione, dal rischio di contrarre malattie infettive. Il voto è il frutto di un accordo tra la maggioranza di centro-destra e il Pd. Filomena Calenda, della Lega, ha deciso per l’astensione, mentre dai 5 Stelle è arrivato un no secco.