Consiglio di Stato concorso: nuove opportunità di lavoro per funzionari, avvocati e magistrati. Il Consiglio di Stato ha pubblicato un concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di tre posti di Consigliere di Stato. La scadenza del bando di concorso è fissata per il 3 Febbraio 2021, andiamo a vedere i dettagli.

Destinatari

Possono partecipare al concorso del Consiglio di Stato i seguenti profili:

magistrati dei Tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità;

magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;

magistrati della Corte dei Conti;

avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;

funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con almeno quattro anni di anzianità;

funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianità in tale ruolo ovvero nella ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali è richiesta la laurea in giurisprudenza.

Selezione

La procedura di selezione prevede cinque prove scritte ed una orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:

diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;

diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell’Unione europea;

scienza delle finanze e diritto finanziario;

diritto amministrativo (prova teorica);

diritto amministrativo (prova pratica).

La prova orale obbligatoria verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sui seguenti argomenti:

diritto costituzionale;

diritto ecclesiastico;

diritto del lavoro;

diritto pubblico dell’economia;

diritto penale;

diritto processuale civile, amministrativo e penale;

diritto della navigazione;

storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune;

economia politica;

politica economica e finanziaria.