Si è tenuto martedì sera il Consiglio comunale di Roccamandolfi. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente si è passati all’Approvazione dello schema di accordo di programma quadro “Area Interna Matese”, che riguarda 14 Paesi del versante matesino.

Dopo una breve relazione del sindaco Giacomo Lombardi, l’assise civica all’unanimità ha approvato lo schema di accordo di programma quadro tra la Regione Molise ed il Comune di Spinete, l’Agenzia per la coesione territoriale, il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute.

Inoltre nello stesso deliberato è stato dato mandato al sindaco del Comune di Spinete, in qualità di comune capofila per l’area Matese, di procedere alla sottoscrizione dell’accordo di programma quadro ”Area interna Matese” redatto in conformità con lo schema fornito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Infine il Consiglio comunale, in forza a disposizioni legislative, nonché all’obbligo di adeguare periodicamente le tariffe dei servizi comunali all’andamento del costo della vita, ha provveduto alla revisione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ed inoltre del costo di costruzione.