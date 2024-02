di Redazione

“Nel Consiglio di ieri l’ennesima conferma di analfabetismo istituzionale e servilismo verso il governo Meloni. Prima la proposta di legge di modifica dello Statuto per introdurre il secondo sottosegretario (per gli amici, il sottosottosegretario): un atto di bulimia politica, una vergogna istituzionale che porta la firma del Presidente Roberti, quella di utilizzare la carta costituzionale regionale per soddisfare l’appetito individuale di qualche consigliere rimasto senza cariche. Conclusione: Roberti ha abbandonato i lavori e l’approvazione è stata rinviata con la scusa di prendere tempo per presentare emendamenti, ma probabilmente per tentare di limitare i danni della figuraccia di fronte ai cittadini.