IL PARROCO DI POZZILLI SULLA FESTA DELLA PATRONA S. ANNA E SULLA FIGURA DI S. GIOACCHINO

“Un commento -scrive P. Giuseppe Cellucci- di S. Giovanni Damasceno su San Gioacchino e Anna, santi dei quali ieri abbiamo fatto memoria: “Rallégrati Anna, «sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori» (Is 54, 1). Esulta, o Gioacchino, poiché dalla tua figlia è nato per noi un bimbo, ci è stato dato un figlio, e il suo nome sarà Angelo di grande consiglio, di salvezza per tutto il mondo, Dio forte (Is 9, 6). Questo bambino è Dio. O Gioacchino ed Anna, coppia beata, veramente senza macchia! Dal frutto del vostro seno voi siete conosciuti, come una volta disse il Signore: «Li conoscerete dai loro frutti» (Mt 7, 16). Voi informaste la condotta della vostra vita in modo gradito a Dio e degno di colei che da voi nacque. Infatti nella vostra casta e santa convivenza avete dato la vita a quella perla di verginità che fu vergine prima del parto, nel parto e dopo il parto. Quella, dico, che sola doveva conservare sempre la verginità e della mente e dell’anima e del corpo. O Gioacchino ed Anna, coppia castissima! Voi, conservando la castità prescritta dalla legge naturale, avete conseguito, per divina virtù, ciò che supera la natura: avete donato al mondo la madre di Dio che non conobbe uomo. Voi, conducendo una vita pia e una santa nella condizione umana, avete dato alla luce una figlia più grande degli angeli ed ora regina degli angeli stessi”. “Grazie Sant’Anna e San Gioacchino !”, conclude il sacerdote.