di Tonino Atella

E’ un giovane imprenditore campano nel settore della vigilanza privata.

La sua aspirazione : contribuire a portare il Venafro in serie D!

Subito dopo il Presidente dell’US Venafro Nicandro Patriciello viene lui Franco Villano, fresco di nomina quale vice Presidente del club calcistico venafrano e nella vita lavorativa Presidente di Istituti di Vigilanza Privata tanto in Campania che in Molise. Un giovane imprenditore, quindi, innamoratosi d’acchito della piazza venafrana sia calcistica che imprenditoriale. E’ appena entrato nel rinnovato staff dirigenziale dell’US Venafro, club rinnovato praticamente dalle fondamenta per puntare in alto ed approdare finalmente nella più confacente serie D, alla luce delle aspettative della città e dei propri appassionati di calcio. Questi nel recente passato hanno già “saggiato” ed a lungo la serie superiore, nella quale vorrebbero tornare mettendo finalmente alle spalle le limitazioni della modesta eccellenza molisana, mantenuta in piedi -checché si voglia dire in senso contrario- anche da società non molisane le quali però da qualche anno a questa parte prendono … il boccone migliore dal tavolo, ossia la promozione in D, salutando ed andando via dopo aver lasciato con le pive nel sacco, ossia col nulla, le società calcistiche molisane. Tanto è avvenuto nell’ultimo biennio col Matese di Piedimonte Matese e l’Alto Casertano di Capriati al Volturno, entrambi Comuni del Casertano.

Dopodiché torniamo al rinnovato ed ambizioso Venafro del duo dirigenziale Patriciello/Villano parlando con quest’ultimo, che ricordiamo è Presidente d’Istituti di Vigilanza Privata del Casertano. Villano, perché il suo ingresso nell’Us Venafro quale vice Presidente ? “Sono un appassionato di calcio -spiega il giovane imprenditore- e da anni sto nell’ambiente calcistico campano. Arrivo a Venafro perché conosco i Patriciello, mi piace la città, ne apprezzo l’importante storia calcistica e mi auguro di dare una mano a che il calcio di questa città torni ai livelli che le competono, ossia in D”. Villano arriva a Venafro portato da chi ? “Dall’entusiasmo personale per lo sport, innanzitutto. Ho ricoperto ruoli dirigenziali in tanti club calcistici campani, dal Mondragone al Pomigliano al Nola ed a tant’altri, e sono a Venafro per una mia personale scommessa : ossia contribuire al rilancio del calcio venafrano dopo gli stenti degli ultimi anni, riportando in club in serie D. Personalmente sono determinato in tal senso e spero di avere il sostegno necessario da parte di tutti”. I suoi rapporti precedenti a Venafro ? “Prevalentemente imprenditoriali e lavorativi. Ho avuto modo di conoscere l’europarlamentare Aldo Patriciello, fratello del Presidente dell’US Venafro, Nicandro, ho rapporti lavorativi in Molise e sono a Venafro per continuare ad operare imprenditorialmente in questa regione”. Chiudiamo con una promessa agli sportivi venafrani ; se la sente di farla ? “Franco Villano è persona seria che s’impegna sempre in tutta convinzione. Mi auguro che anche grazie al sottoscritto, oltre che con l’apporto di tutti, il Venafro torni presto in serie D!”.