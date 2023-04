Coniugi arrestati per droga a Venafro ed associati nelle carceri di Isernia e Chieti

Ancora un’operazione contro detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Venafro, dalle informazioni diffuse dalla Questura d’Isernia d’intesa con l’autorità giudiziaria. Interessata in questo caso una coppia di coniugi protagonisti di un festino a base di sostanze a casa loro, interrotto dalle forze di polizia. Alla vista di queste, i protagonisti della vicenda hanno cercato di liberarsi delle sostanze stupefacenti calandole dalla finestra avvolte un cellofan. Così come gli stessi autori dell’episodio hanno tentato di calare sempre da una finestra dell’abitazione una piccola cassaforte metallica contenente le sostanze. I militari all’esterno e in strada però hanno notato ogni cosa, filmando quanto posto in essere dai protagonisti del tutto per cercare di sfuggire alla giustizia. A conclusione dell’intera operazione, accertati la quantità delle sostanze e i tentativi posti in essere per liberarsene, i coniugi coinvolti nella vicenda sono stati associati nelle carceri di Isernia e Chieti. Identificati anche gli altri presenti nell’abitazione teatro dell’episodio.