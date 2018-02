Si celebrerà lunedì 12 febbraio, presso il Martur Resort di Termoli, a partire dalle ore 09:30, il Congresso Regionale della UILFPL Molise. Un appuntamento importantissimo, ha spiegato la Segretaria della categoria, Tecla Boccardo, che ci permetterà di approfondire diversi aspetti rispetto alla situazione attuale in cui versa il mondo del pubblico impiego e degli Enti Locali.

Mesi, se non anni, contraddistinti da forti trattative tra Governo e Sindacato rispetto un rinnovo del contratto complicato, agli arretrati da riconoscere, agli aumenti da definire. Naturalmente, l’occasione sarà interessante per esaminare le problematiche locali con il precariato negli enti pubblici molisani, nella sanità, negli uffici di pubblico controllo. A discutere con noi di questo, ma non solo, i vertici nazionali della categoria.

Saranno in Molise, ha annunciato Boccardo, il Segretario Organizzativo della UIL FPL, Daniele Ilari e il Segretario Generale della UIL FPL, Michelangelo Librandi che hanno accolto il nostro invito ad essere in Molise in questa importante circostanza, durante la quale, oltre alla elezione dei vertici, saranno definite le nuove strategie della categoria negli anni di futuro mandato.