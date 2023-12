di Redazione

Come già anticipato, un’ampia partecipazione e un ampio dibattito degli iscritti a Fratelli d’Italia per il rinnovo della segreteria a Isernia, hanno caratterizzato la nomina, all’unanimità, di Desio Notadonato alla guida della segreteria provinciale di Isernia. Numerosi sono stati gli interventi dei rappresentanti del partito e non soltanto di quelli nelle istituzioni. Questo è un fatto da porre in evidenza, visto che da più parti si è parlato di continuare sulla strada di favorire una sempre più ampia vicinanza di FdI verso i cittadini. Molti degli eletti hanno espresso la propria opinione sul risultato e sul programma futuro che si porterà avanti. Di seguito riportiamo le rispettive opinioni rilasciate alla stampa.

L’On.le Aldo Mattia, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, è stato a Isernia, portando la propria esperienza politica nel corso della giornata congressuale.

(On.le Aldo MATTIA)

L’assessore regionale Michele Iorio nel suo intervento, sempre puntuale e preciso ha posto l’attenzione sulle responsabilità che oggi ha FdI a livello regionale, in modo particolare per la sanità pubblica.

“Dobbiamo pensare all’interesse comune e non a quello delle singole parti ha detto L’Assessore Iorio – “non è il momento delle divisioni. Siamo al governo nazionale e siamo inseriti a pieno titolo nel governo regionale perché gestiamo deleghe specifiche e fondamentali per il Molise. Dobbiamo difendere i servizi essenziali come la sanità pubblica che sta attraversando un momento di difficile gestione e poi abbiamo il dovere di far restare qui le giovani generazioni per fermare quello che sta diventando un vero e proprio esodo”.

Una filiera politica, come più volte rimarcato nei vari interventi, significa una stretta collaborazione con le istituzioni, sugli argomenti indicati come vere e proprie emergenze della nostra Regione.

(Alfredo Ricci)

(Cosmo Tedeschi)

(Domenico Chiacchiari)