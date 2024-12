di Redazione

Si è conclusa a Roma la due giorni per il Congresso Nazionale del Partito ‘Noi Moderati’ a cui ha partecipato una delegazione molisana, con il direttivo regionale guidato dal Consigliere Regionale, Fabio Cofelice, Coordinatore del Partito in Molise.

“Il Molise ha potuto portare le istanze del territorio anche nell’Assemblea romana di un Partito in crescita, sempre più aperto ed inclusivo, che si arricchisce di nuove importanti ed autorevoli adesioni”. Questo quanto dichiarato dal Coordinatore del Molise Cofelice a margine del congresso del Partito guidato dall’On. Maurizio Lupi. “E’ stata una due giorni intensa che ha messo in luce la centralità del nostro Partito; ruolo chiaramente assunto all’interno del centrodestra”. Prosegue il Consigliere Regionale: “L’azione del nostro leader e della struttura territoriale sarà orientata a politiche efficaci di rilancio per le regioni del centrosud. Ringrazio l’On. Lupi per la vicinanza dimostrata verso la nostra terra che, sono certo, potrà crescere e guardare con fiducia al futuro se si potranno migliorare due settori che ritengo strategici; quelli del turismo e della cultura. Intanto, continua l’azione di radicamento di ‘Noi Moderati’ su tutto il territorio regionale in linea, come sempre, con i nostri principi fondanti ma anche tesa ad un’azione di rilancio concreta che guardi al mondo delle imprese ed alle famiglie per una vera e ripresa economica.” L’occasione è stata utile anche per strappare una battuta a Maurizio Lupi che ha voluto esprimere parole di apprezzamento verso il Molise: “Un grazie ai molisani perchè in questa regione abbiamo ottenuto un risultato dal 7 all’8% agli ultimi appuntamenti elettorali; questi numeri ci affidano una grande responsabilità che è quella di ridare dignità ad un territorio, come tutto il Sud, che sta tornando ad essere protagonista di una vera crescita e di un autentico rilancio. Per questo il mio grazie va innanzitutto ai nostri consiglieri comunali e regionali che stanno lavorando con serietà e tenacia”. L’On.Lupi si è poi espresso anche sulle politiche del turismo: “il Turismo è una risorsa fondamentale per il nostro Paese, per questo abbiamo un Ministero dedicato, con Daniela Santanchè, per un settore importante che da sempre ci permette di fare crescere il prodotto interno lordo.”