Un congresso organizzato nei minimi dettagli e con una platea nutrita che ha celebrato l’elezione di Pierluigi Lepore, esponente storico non soltanto del Partito di Giorgia Meloni, ma anche della destra molisana, a Presidente del Circolo di Larino. Una decisione unanime presa alla presenza dei massimi esponenti regionali e provinciali di FdI, dall’On.le Lancellotta, al Senatore Costanzo Della Porta, dall’Assessore Regionale Micone a Michele Iorio e del Sindaco di Larino, Pino Puchetti. Tanti gli interventi che si sono succeduti fino alla proclamazione del nuovo Presidente di circolo. Interventi che hanno rimarcato come sia necessario avere progetti importanti per vincere le sfide della politica a tutti i livelli, “perché oggi – ha ricordato il Senatore Della Porta – le persone non hanno più l’anello al naso ma sanno valutare cosa noi facciamo, cosa noi facciamo come partito che, unito deve vivere e viaggiare insieme per il bene della nostra Italia”. Da sottolineare insieme all’intervento di Della Porta, quello di Luigi Lapenna volto storico della destra cittadina che ha ricordato la sua adesione al partito dopo aver capito realmente quale forza avesse il suo leader, quella Giorgia Meloni che ‘ha lavorato per poter rivestire il ruolo di presidente del consiglio dando alla destra italiana una nuova possibilità di diventare forza di governo’. La fase congressuale si è conclusa con la proclamazione dei nuovi componenti del circolo. Detto di Pierluigi Lepore nuovo presidente, i componenti votati sono l’avvocato Michele Giglio, l’avvocato Alessandra Chiavaro, Antonio Trivisonno e Angelo Michele Prisco. A loro, il neo presidente Lepore ha voluto affiancare, da subito proprio Luigi Lapenna per rendere ancora più concreto il suo progetto di circolo. Un circolo – ha aggiunto Lepore “che continuerà a dimostrare con i fatti che abbiamo progetti importanti e siamo pronti per vincere le sfide che ci aspettano”.

