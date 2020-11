“Redazionale, ConfimpreseItalia Molise informa”

ConfimpreseItalia Molise ricorda alle imprese molisane che ci sono ancora 2 mesi e mezzo di tempo per fare la richiesta del finanziamento bancario garantito al 100% dallo Stato con tasso fisso d’interesse pari allo 0,60% e durata FINO A 120 MESI relativo al 25% del fatturato aziendale 2018 o 2019.

Per i primi 24 mesi si paga solo la quota interessi calcolata sul finanziamento richiesto al tasso fisso di interesse dello 0,60%. Per le aziende che hanno fatturati superiori a 100.000 Euro ed esigenze maggiori di 30.000 euro (sempre nell’ambito del 25% del Fatturato 2019 o 2018), è possibile ottenere prestiti garantiti al 90% dallo Stato con tasso fisso pari al 3,10% e durata fino a 6 anni .

Per i primi 12 mesi si paga solo la quota interessi calcolata sul finanziamento richiesto al tasso fisso del 3,10%.Poche le aziende molisane che hanno beneficiato di queste interessanti opportunità perché tutte le banche, sia locali che grandi gruppi nazionali, sono in grosse difficoltà operative causa Covid e non sono in grado di assicurare delibere veloci e i tempi medi di attesa sono tra i 60 e i 90 giorni.

Pochissime sono state le aziende molisane che hanno ottenuto i prestiti oltre 30.000 garantiti al 90% dallo Stato. Chi ha ottenuto, nel Molise i finanziamenti fino a 30.000 e garantiti al 100% dallo Stato sono state quelle aziende già conosciute dalle loro banche.

Il confidi vicino alle piccole e medie imprese molisane

www.confimpresemolise.com