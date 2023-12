di Redazione

Gran bella conclusione del proprio iter accademico e premessa giusta per una brillante carriera professionale. Così per dire dell’isernina Gilda D’Apollonio, neo laureata all’Unimol in Medicina e Chirurgia con una interessante ed apprezzata tesi sperimentale in Oftalmologia, relatore il ch.mo prof. Roberto Dell’Omo, correlatore il prof. Pasquale Cucciniello. I consensi conclusivi della commissione esaminatrice al lavoro sperimentale della giovane isernina confermano la validità umana e professionale della D’Apollonio, già precedentemente apprezzata per la costanza e i meriti acquisiti presso l’Ateneo Statale del Molise. Auguri neo dottoressa et ad majora !