di Redazione

“Parola al centro storico”: la candidata Sindaca Marialuisa Forte, espressione della coalizione progressista costituita da PD, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Socialisti, Movimento per l’equità territoriale, sabato 11 maggio 2024, alle ore 11.30, presso il Fondaco della Farina, terrà una conferenza stampa per illustrare idee e proposte per il centro storico della città di Campobasso.

Seguirà un confronto pubblico con la presenza del giornalista e saggista Marco Esposito, con associazioni, comitati, cittadine e cittadini.