Presieduta dal Presidente Salvatore Micone si è riunita in mattinatala Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che ha discusso della programmazione dei lavori del Consiglio regionale e dei suoi organi.

Hanno partecipato ai lavori, che si sono svolti in videoconferenza, oltre ai vari Capigruppo o loro delegati, il Presidente della Regione Donato Toma, il Sottosegretario Quintino Pallante, i componenti dell’Ufficio di Presidenza Gianluca Cefaratti, Patrizia Manzo, Paola Matteo (intervenuta anche come Capogruppo) e Vittorio Nola, i Presidenti di Commissione Filomena Calenda, Andrea Di Lucente e Angelo Michele Iorio (intervenuto anche come Capogruppo).

In apertura di seduta il Presidente Micone ha chiesto, in questo particolare momento storico, a tutti i Gruppi politici, rispetto alle tante difficoltà che la regione sta affrontando, di mostrare unità di intenti, pur nelle diversità delle singole posizioni politiche, nell’azione legislativa e amministrativa che il Consiglio è chiamato a svolgere. Micone ha quindi dato notizia dell’attività di confronto e dialogo svolta in questi giorni in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative.

Un lavoro che ha consentito di scambiare importanti informazioni ed interessanti esperienze nello svolgimento delle singole attività in presenza dell’emergenza Covid. In proposito il Presidente Micone ha informato l’Assemblea dei Presidenti dell’istituzione in Molise di un Tavolo tecnico permanente per monitorare le varie fasi e azioni per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. Iniziativa che –ha detto- è stata molto apprezzata dai vari Presidenti; alcuni dei quali hanno anche dichiarato di volerla replicare nei loro rispettivi Consigli.

Micone, inoltre, raccogliendo le posizioni dei vari intervenuti, ha dato notizia, che come concordato anche in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, il Consiglio regionale del Molise, e i suoi vari organi, riprenderanno le proprie attività con le diverse modalità che saranno più idonee al conseguimento degli obiettivi di operatività e di sicurezza. Per quanto concerne le sedute dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni, l’organo di governo del Consiglio sta per emanare un provvedimento per disciplinare la loro esecuzione in videoconferenza.

Per le sedute del Consiglio regionale è emersa la richiesta dei vari Capigruppo di tenere le riunioni in modalità mista, presenza in Aula e in videoconferenza, come accaduto anche in altre Assemblee consiliari. Circa la richiesta del Presidente della Regione Toma di accelerare i diversi passaggi istituzionali per arrivare all’approvazione dei vari documenti di bilancio, i Capigruppo si sono detti concordi nell’attivare la I Commissione per la calendarizzazione dei lavori per l’espressione del parere di competenza e per consentire quindi l’esame degli stessi atti al Consiglio regionale.

I Consiglieri Fanelli e Facciolla hanno chiesto una seduta monotematica del Consiglio regionale sull’emergenza Coronavirus al fine di far esprimere in merito una posizione ufficiale del Consesso. Richiesta appoggiata anche dai Consiglieri Iorio e Manzo.

In proposito diversi Capigruppo hanno evidenziato come il Consiglio stia già da tempo seguendo le problematiche Covid attraverso il Tavolo tecnico permanente che si riunisce due volte a settimana, e che, invece, occorre approvare al più presto i vari documenti di bilancio per trovare in quella sede spazi per destinare quante più risorse possibili alle varie fasi dell’emergenza e per il sostegno dei settori del sociale, del lavoro e in generale dell’economia, particolarmente colpiti in questo frangente.

Si è quindi deciso di far svolgere all’Ufficio di Presidenza il compito di raccolta e sintesi delle richieste avanzate sul tema gestione dell’emergenza Coronavirus dal Tavolo permanente e dai singoli Consiglieri, per rappresentarle, tramite il Sottosegretario, al Presidente della Regione, alla Giunta regionale, o all’ASREM, a seconda delle competenze.

In conseguenza il Presidente Micone ha annunciato che l’Ufficio di Presidenza si riunirà almeno una volta a settimana, ma anche più frequentemente se necessario per assolvere ai suoi compiti. Il Presidente della I Commissione Di Lucente ha annunciato la convocazione del suo organismo per l’esame dei vari documenti di bilancio, che peraltro sono stati già inviati ai soggetti del partenariato per l’espressione delle rispettive osservazioni.