Un corso formativo per „tenere in forma‟ le nostre competenze anche da casa, lontano dai propri uffici. Il Centro Servizi di Confcooperative Molise, in collaborazione con Irecoop Veneto, organizza un webinar rivolto alle imprese associate a Confcooperative Molise e interessate al tema proposto: “Come gestire la sicurezza e la privacy in azienda per ripartire con il piede sicuro”.

Il corso di un‟ora si svolgerà venerdì 8 maggio dalle ore 18 alle 19 e sarà in modalità videoconferenza, per la quale non serve scaricare programmi o applicazioni. Infatti, tutti gli iscritti la sera precedente al webinar riceveranno una e-mail con un link che darà l‟accesso diretto alla piattaforma. Il suggerimento per tutti è quello di collegarsi, tramite computer, tablet o cellulare, dieci minuti prima dell‟inizio.

Quali saranno i temi trattati? Si andrà dalle regole, comportamenti e azioni per mitigare il rischio Coronavirus come previsto dall’ultimo DPCM alla costituzione del comitato per la sorveglianza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e il ruolo del preposto.

E poi, pulizie e sanificazione degli ambienti, organizzazione delle aree di lavoro, sorveglianza sanitaria e formazione, modalità di accesso dei fornitori, gestione e uso dei servizi igienici, gestione dei rifiuti, misurazione della temperatura corporea, gestione di eventuali casi positivi o casi sospetti di Coronavirus.

Tutti comportamenti importanti e necessari per riprendere l‟attività lavorativa nel modo più sicuro possibile. La segreteria di Confcooperative Molise è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ai riferimenti 0874412464 – email: molise@confcooperative.it