Prosegue l’attività degli Enti Bilaterali, nell’ambito del Piano di sviluppo regionale 2018/2019, impegnati nella realizzazione di attività e servizi in favore delle aziende e dei lavoratori delle aziende iscritte e in regola con i versamenti di legge. Un’ampia proposta di iniziative che include premi di laurea e borse di studio in denaro per i figli dei lavoratori, nonché bonus per le imprese in tema di sicurezza.

In quest’ambito da domani 1 febbraio 2019 fino al 30 marzo 2019 sarà possibile presentare le domande per accedere ai 10 premi di laurea e 60 borse di studio per i figli dei dipendenti delle aziende, iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Molise.

Il Piano di Sviluppo regionale 2018/2019 prevede inoltre una serie di bonus destinati alle aziende, in totale 195 distribuiti in base al numero di dipendenti, da spendere per la formazione obbligatoria del datore di lavoro e/o collaboratori (ex libretti sanitari, RSPP, RLS, Corso Antincendio, Corso Primo soccorso, ecc). Le domande possono essere consegnate a mano, mediante pec (entro e non oltre il 15 marzo) o raccomandata.

Contatti:

Telefono 0874/493194 – cellulare 3664170053

e-mail : [email protected]

PEC: [email protected]

COSA SONO GLI ENTI BILATERALI

L’E.B.R.A.C. Ente Bilaterale Regionale Commercio è un organismo paritetico costituito a livello regionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori: CONFCOMMERCIO e FILCAMS–Cgil, FISASCAT–Cisl, UITUCS–Uil, sulla base di quanto stabilito dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

L’E.B.R.A.T. Ente Bilaterale Regionale Turismo è un organismo paritetico costituito a livello regionale dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Filcams – CGIL, Fisascat – CISL, Uiltucs – UIL.

La domanda dovrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

– Raccomandata A/R indirizzata all’Ente Bilaterale del Commercio EBRAC e all’Ente Bilaterale del Turismo EBRAT in C/da Colle delle Api, snc – 86100 Campobasso;

– Raccomandata a mano da consegnare presso gli uffici dell’Ente Bilaterale del Commercio EBRAC e dell’Ente Bilaterale del Turismo EBRAT in C/da Colle delle Api, snc – 86100 Campobasso;

– Invio tramite PEC al seguente indirizzo e-mail [email protected]