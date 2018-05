Domenica 13 maggio 2018 Enasco “50&Più” Molise (Ente nazionale di Assistenza Sociale per i commercianti) e Confcommercio Molise premieranno, come ogni anno, i soci dell’associazione con l’onorificenza delle “Aquile d’Argento”, le “Aquile d’Oro” e le “Aquile di Diamante”, rispettivamente per i 25, 40 e 50 anni di attività imprenditoriale.

Un momento importante per riconoscere un premio per una vita dedicata sia all’attività economica ma anche alla funzione sociale di tante imprese molisane. Le Aquile, infatti, non rappresentano solo un attestato professionale ai Maestri del Commercio, ma soprattutto un riconoscimento ad una “resistenza” ultradecennale resa possibile grazie alla grandissima passione verso il proprio lavoro.

La cerimonia prevista alle ore 19.30 presso l’Hotel Centrum Palace di Campobasso, vedrà gli interventi del Presidente Paolo Spina, di Renato Borghi, presidente nazionale “50&Più” e di Michele Natilli, storico e affezionato presidente regionale di “50&Più” Molise. Presenterà la serata per l’attribuzione delle onorificenze il segretario dell’associazione, Franco Procino.

Lunedì 14 maggio Renato Borghi, Presidente Federazione Moda Italia e Vice Presidente Confcommercio, sarà invece uno degli ospiti del focus, in programma a Campobasso sul tema: “Migliorare il presente, inventare il futuro: la sfida del cambiamento”.

L’incontro in programma dalle ore 10 presso la sala Falcione della Camera di Commercio del Molise, metterà al centro della discussione gli incalzanti cambiamenti del mercato – dalla produzione, alla distribuzione, al consumo – che implicano un nuovo modo di gestire i processi aziendali e le relazioni con partner e clienti.

Oggi, ogni azienda si trova a dover affrontare un ripensamento dei propri comportamenti nell’ottica di una realtà di mercati sempre più interconnessi attraverso i canali e le tecnologie digitali. Non si può più evitare di adeguarsi a questi ineluttabili mutamenti.

Se operatori e consumatori sono pronti e propensi a farlo, lo verificheremo analizzando lo stato di salute delle gioiellerie e dei fashion store e se rappresentano ancora un punto di riferimento per l’acquisto di preziosi, di capi di abbigliamento e di accessori moda. Una fotografia che ci consentirà di paragonare l’approccio alle nuove metodologie di due settori, quelli del fashion e del jewelry retail, ed ai comportamenti e alle strategie che stanno ponendo in atto di fronte a quanto l’omnicanalità offre.

Al dibattito interverranno Paolo Spina (Presidente Confcommercio Molise), Renato Borghi (Presidente Federazione Moda Italia e Vice Presidente Confcommercio), Irene Tartaglia (Direttore Confcommercio Molise), Massimo Torti (Segretario Generale Federazione Moda Italia) e Steven Tranquilli (Direttore Federpreziosi Confcommercio).