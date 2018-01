Confcommercio Molise mette a disposizione le proprie strutture per fornire informazioni e consulenza sulle opportunità relative al bando ministeriale “Resto al Sud” e per le misure regionali riguardanti il bando “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro – Sostegno all’occupazione Over 30″.

A darne notizie è il direttore di Confcommercio Molise, Irene Tartaglia. “Il bando ‘Resto al Sud’ è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni- afferma Tartaglia – le domande possono essere presentate a partire dal 15 gennaio 2018. Grazie a questo bando è possibile avviare attività di produzione di beni e servizi (escluso commercio e attività libero professionali). Ogni soggetto può ricevere sino a 50mila euro (35% a fondo perduto, 65% rimborsabile in otto anni). Possono costituirsi in più soggetti ed il progetto imprenditoriale può avere un valore di spesa massimo di 200mila euro”.

Le strutture di Confcommercio Molise, inoltre, sono a disposizione delle imprese per la presentazione delle istanze relative al bando “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro – Sostegno all’occupazione Over 30″, i cui termini scadranno il prossimo 31 marzo.

“Il primo step – annuncia il direttore Irene Tartaglia – è fissato al 15 gennaio quando sarà possibile avviare le procedure di compilazione e caricamento della domanda di avvio del tirocinio, comprensiva della Convenzione e del PFI, sulla piattaforma informatica MoSEM. Le domande vere e proprie possono essere presentate, invece, a decorrere dal 25 gennaio.

Le risorse economiche disponibili sono pari a oltre 650 mila euro, di cui oltre 20 mila euro per il finanziamento delle domande ammesse nella prima graduatoria ma non finanziate per esaurimento dei fondi, oltre 630mila serviranno a finanziare, invece, le nuove domande. L’indennità relativa al tirocinio è pari a 600 euro mensili per sei mesi, con un impegno di 120 ore mensili. Per i soggetti svantaggiati e disabili la durata è di 12 mesi.”

Le imprese ed i soggetti interessati possono rivolgersi presso la sede regionale di Confcommercio Molise, in C.da Colle delle Api Z.I. Tel. 0874/6891 Fax 0874/494210 email: [email protected]