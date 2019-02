Le nuove opportunità di crescita nel settore saranno al centro di un incontro con gli autotrasportatori molisani, promosso da Confcommercio Molise, Federazione Autotrasportatori Italiani di Abruzzo e Molise (FAI) e da FAI Service.

L’appuntamento è previsto sabato 9 marzo 2019 presso la sede regionale di Confcommercio a Campobasso, in Contrada Colle delle Api – Zona Industriale a partire dalle ore 9,30 con la registrazione dei partecipanti. Numerosi gli argomenti che verranno trattati nel corso della giornata che saranno illustrati nell’introduzione curata da Irene Tartaglia (Direttore Confcommercio Molise), a cui seguiranno i saluti di Paolo Spina (Presidente Confcommercio Molise) e di Piero Di Cristinzi (Vicepresidente Interregionale FAI Abruzzo e Molise).

La contrattualistica occuperà il primo focus della mattinata con l’intervento di Carlo Antonetti (Segretario Interregionale FAI) che tratterà della responsabilità della filiera del trasporto, del contratto di trasporto (il committente e il sub vettore) e della contrattualistica di secondo livello aziendale.

Il secondo focus verterà sulla formazione aziendale come “Una grande opportunità con i giusti strumenti”, con l’intervento del Direttore Confcommercio Molise, Irene Tartaglia che parlerà alla platea di formazione per i datori di lavoro e per i dipendenti. Infine l’ultimo focus sul servizio alle imprese di trasporto, assicurato da 30 anni da FAI Service, con l’intervento di Nuno Oliveira, responsabile nazionale FAI Service di rete Italia sulla nuova piattaforma digitale che assicura un solo sistema integrato per rendere il lavoro dell’autotrasportatore più semplice ed efficiente. A seguire è previsto il dibattito e le conclusioni della giornata, che si chiuderà con una degustazione a base di prodotti tipici molisani.

Le iscrizioni al corso sono aperte fino all’8 marzo: il modulo di iscrizione è reperibile sul sito web www.confcommerciomolise.it. Per ulteriori informazioni: Confcommercio Molise C.da Colle delle Api Z.I. Campobasso, telefono 0874 6891 – [email protected]