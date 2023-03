E’ sempre ricoverato al Veneziale di Isernia il 35enne venafrano aggredito ieri l’altro da un pitbull in un recinto nella piana di Venafro, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Restano stazionarie e rimane comunque sotto stretta osservazione dei sanitari del nosocomio isernino dove l’uomo era stato trasferito d’urgenza subito dopo l’aggressione da parte dell’animale. Presenta ferite alle mani e alle braccia, motivo per il quale gli sono stati applicati diversi punti di sutura.

Dalle prime indiscrezioni parrebbe che appena il 35enne era arrivato assieme ad altri in una proprietà terriera attigua a quella dove trovavasi il cane, l’animale prendesse a ringhiare lanciandosi subito dopo sul 35enne. Questi cercava subito di difendersi e di tener lontano il pitbull che però lo feriva alle mani ed alle braccia, senza riuscire per fortuna ad azzannarlo più pesantemente grazie all’energica difesa dell’uomo. Il 35enne quindi cercava riparo in una rimessa nei pressi, colpendo più volte l’animale con la porta della stessa rimessa per tenerlo lontano. Finalmente l’aggressione aveva termine, altre persone presenti potevano così intervenire e chiamare il 118 che, arrivato prontamente, trasferiva in tutta urgenza al Veneziale d’Isernia il malcapitato 35enne che aveva vissuto la bruttissima esperienza. Per la cronaca il pitbull è di proprietà di un dipendente di un’attività di ristorazione della zona. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.