In arrivo nuovi concorsi INPS per ben 4 mila assunzioni. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha in programma un importante incremento dell’organico, con l’inserimento di circa 4000 risorse. Il primo bando INPS è già uscito, ma a breve saranno attivate altre procedure concorsuali.

Il programma di assunzioni INPS è finalizzato al rafforzamento delle risorse umane per garantire una dotazione organica più adeguata per svolgere al meglio le funzioni sempre crescenti che l’ente è chiamato a svolgere, quali la gestione del Reddito di Cittadinanza. Inoltre, i nuovi assunti consentiranno la sostituzione dei dipendenti andati in pensione.

Oltre ai bandi INPS in programma, sono attesi anche nuovi concorsi per medici previsti dalla Legge di Bilancio 2021, che ha autorizzato l’ente a reclutare 189 unità di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle normali facoltà assunzionali.

INPS CONCORSO PER CONSULENTI IN ARRIVO

Tra i prossimi concorsi INPS in arrivo è molto atteso quello per consulenti, che con ogni probabilità uscirà dopo il bando per Informatici. L’ultimo concorso per il profilo di consulente protezione sociale è stato bandito due anni fa e ha portato all’inserimento di un migliaio di risorse. E’ probabile che il nuovo bando INPS sarà finalizzato al reclutamento di altrettante unità di personale.

Se la nuova procedura concorsuale manterrà i requisiti di accesso della precedente, sarà rivolta a laureati. In particolare, saranno ammesse diverse classi di laurea in Giurisprudenza, Ingegneria, Economia, Scienze Politiche e Scienze Sociali e del Servizio Sociale.

IL PIANO ASSUNZIONI

I piani di fabbisogno del personale per le assunzioni INPS sono attualmente al vaglio dei Ministeri competenti, in attesa di approvazione definitiva. Dunque, per conoscere in dettaglio numeri e figure richieste per la maxi campagna di recruiting occorre attendere che siano pubblicati.

Il programma assunzionale integra il piano di inserimenti già approvato per il 2020 che, lo ricordiamo, prevede l’assunzione delle seguenti figure:

n. 1.379 consulenti per la protezione sociale e/o informatici;

n. 40 medici;

n. 15 professionisti area legale.

Sono previste anche 527 progressioni verticali di carriera.

REQUISITI RICHIESTI

Considerando i profili da assumere le procedure concorsuali saranno rivolte prevalentemente a laureati. Tuttavia, per conoscere i requisiti effettivamente richiesti ai candidati per partecipare a ciascun bando INPS in uscita e l’eventuale disponibilità di posti per diplomati occorre attendere l’uscita degli avvisi pubblici di selezione, che saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Stando alle informazioni circolate negli ultimi mesi, sembra che non sarà richiesta una certificazione per la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).