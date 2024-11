di T.A.

Possibilità di lavoro per diplomati ed iscritti all’albo nazionale giornalisti quali professionisti o pubblicisti. Lo offre il Comune di Teramo in Abruzzo indicendo concorso pubblico per un posto di lavoro a tempo indeterminato. I requisiti richiesti sono il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e l’iscrizione all’albo nazionale giornalisti quali professionista o pubblicista. La domanda di partecipazione alla selezione, compresa tassa di iscrizione di dieci euro, dovranno essere inoltrate entro le h 23.59 del 30 novembre 2024. Se le domande supereranno le cento unità ci sarà prova selettiva.