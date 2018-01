Sono stati consegnati tutti gli elaborati delle scuole che partecipano alla terza edizione del concorso “Promuovo il mio Paese” voluto dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli e dal Distretto Molise Orientale.

Si tratta di una iniziativa che mette in luce tutte le attitudini di alunni e studenti che, attraverso i propri elaborati, evidenziano le caratteristiche più interessanti dei luoghi di provenienza. Un progetto voluto per promuovere a livello turistico le varie realtà del Molise rivisitate attraverso gli occhi e la creatività dei ragazzi delle scuole. La scorsa edizione aveva sottolineato la grande attitudine dei partecipanti nella promozione del territorio. Quest’anno il progetto è suddiviso in tre categorie: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

Per le scuole primarie la terza edizione di “Promuovo il mio paese” prevede la consegna di un manifesto o pannello digitale, mentre per le secondarie un video spot di 100 secondi realizzato dagli stessi studenti. Le finalità sono ben definite nel conoscere, diffondere, condividere i tesori nascosti della propria terra con nuove idee e darne visibilità attraverso gli studenti. Il tutto per suscitare un reale interesse da parte di turisti e visitatori.

Durante la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che si terrà dall’11 al 13 Febbraio prossimi, sarà presentato al pubblico il progetto “Promuovo il mio Paese” e saranno proiettati i video e gli elaborati. Successivamente si riunirà la commissione voluta dall’Aast che sarà composta da operatori culturali e della comunicazione che giudicheranno tutti i lavori presentati.

Per questa edizione oltre alle coppe, targhe e diplomi di merito, è previsto anche un premio speciale consistente in un viaggio di un giorno per alunni e professori per una visita ad un luogo della regione. La scuola ubicata nella località prescelta ospiterà e guiderà i giovani turisti “ospiti” nella visita dei siti prescelti. La scuola ospitante, in seguito, ricambierà. Quest’ultimo premio, come da regolamento, sarà sorteggiato in diretta sulla pagina social di facebook della pagina dell’Aast Termoli.net.

Questo l’elenco delle scuole che hanno presentato gli elaborati:

Scuola secondaria di primo grado di Trivento, Terzo Circolo didattico di Termoli, Primo Circolo didattico di Termoli, Ipsia di Montenero di Bisaccia, Scuola primaria di Capracotta, Scuola primaria di Carovilli, Istituto Comprensivo Molise Altissimo, Scuola di prima grado istituto Omnicomprensivo Casacalenda, Istituto Comprensivo di Ururi e San Martino in Pensilis, Scuola di primo grado di Casacalenda, scuola di Portocannone, Ipseoa di Termoli, Istituto Omnicomprensivo di Campomarino, Scuola primaria di Roccavivara, Istituto Campolieti di Termoli, Scuola primaria di Toro.

Dopo aver scelto e premiato i migliori elaborati l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli diffonderà tutti i lavori attraverso i propri social network ed il sito istituzionale.