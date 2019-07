Nuovo bando di concorso Polizia di Stato 2019. Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 1.515 allievi agenti della Polizia di Stato. Il bando è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale. Di seguito le informazioni dettagliate su chi può partecipare e come presentare domanda entro il 4 luglio 2019.

Requisiti di ammissione Il bando è riservato ai cittadini italiani che si trovano in una delle seguenti condizioni: volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale

volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale

volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo e che siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

licenza media o equipollente (salvo specifiche diverse previste per le riserve di posti);

avere età compresa tra i 18 e i 21 anni (limite elevato fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati);

qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale alla mansione da svolgere. Processo di selezione Il processo di selezione dei candidati prevede le seguenti fasi: prova scritta d’esame: consiste nel compilare un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, su argomenti di cultura generale sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola secondaria di primo grado, sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

accertamento dell' efficienza fisica

accertamenti psico-fisici

accertamenti attitudinali

valutazione dei titoli Domanda e scadenza La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile alla pagina “concorsi online” della Polizia di Stato. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il giorno 4 luglio 2019. ALLEGATI Bando e Domanda

