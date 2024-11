di T.A.

L’APPUNTAMENTO IL 29 DEL MESE AL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO ALL’UNIVERSITA’ DEL MOLISE A PESCHE

Innovativo appuntamento con STEM, l’area di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, col concorso “IS A WOMAN” per laureate nelle discipline di area STEM. L’evento si terrà il 29 novembre presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise, sede di Pesche. Il programma della giornata : dopo i saluti istituzionali, si procederà con STEM Unimol, Seguiranno testimonial, sui temi “TUTTE LE SFIDE IN 50 ANNI DA INGEGNERE : ANDARE AVANTI” con la prof. Rita Mastrullo, prorettore vicario dell’Università Federico II di Napoli, e “VIRTU’ EMERGENTI : LA SFIDA CONTINUA”, con la prof. Francesca Colavita biologa specializzata in virologia. Quindi la presentazione delle finaliste del concorso, la premiazione e la cerimonia conclusiva. Nel corso dell’evento, fanno sapere gli organizzatori, saranno disponibili gli infopoint sui percorsi di studio di Unimol in ambito STEM.