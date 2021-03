Costanza Testa, studentessa del quinto Liceo Scientifico ‘Majorana Fascitelli’ di Isernia, si è aggiudicata il concorso nazionale “Dantedì per i Licei”, bandito dall’istituto liceale ‘Mario Cutelli’ di Catania, sul tema “Dante prossimo mio”, indetto al fine di favorire l’interesse dei giovani per la poesia dantesca. La studentessa molisana ha partecipato e vinto con un bellissimo video sul tema del concorso, ed ha ricevuto anche la menzione speciale da parte della giuria, per aver accostato l’Inferno della Divina Commedia al dramma dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia.

«Giunga, anche a nome di tutti gli isernini, il mio sincero elogio a Costanza Testa, giovane e brillante studentessa del Liceo Scientifico – ha affermato il sindaco Giacomo d’Apollonio –. Mi congratulo con lei e mi felicito per la sua preparazione culturale, ottenuta grazie ad un personale impegno negli studi ma anche alla qualità degli insegnamenti ricevuti da docenti di assoluto rilievo, dimostrando come le scuole della nostra città riescano a primeggiare anche in ambito nazionale».