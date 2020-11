E’ stata finalmente pubblicata dal consiglio di amministrazione INPS la delibera n.66 che ha come oggetto l’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, diretta all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 1.858 unità di personale, area C, posizione economica C1, per coprire il ruolo di funzionario amministrativo, ovvero consulente protezione civile.

I requisiti

In attesa dell’uscita del bando, la delibera elenca i requisiti che i candidati devono possedere entro la data di scadenza per la presentazione delle domande. Oltre a quelli generali, previsti da tutti i concorsi pubblici, diamo uno sguardo al titolo di studio. Per candidarsi al concorso è necessaria una laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline:

finanza;

ingegneria gestionale;

relazioni internazionali;

scienze dell’economia;

scienze della politica;

scienze delle pubbliche amministrazioni;

scienze economiche per l’ambiente e la cultura;

scienze economico-aziendali;

scienze per la cooperazione allo sviluppo;

scienze statistiche;

metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi;

statistica demografica e sociale;

statistica economica finanziaria e attuariale;

statistica per la ricerca sperimentale;

scienze statistiche attuariali e finanziarie;

servizio sociale e politiche sociali;

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

sociologia e ricerca sociale;

sociologia;

metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali;

studi europei;

giurisprudenza;

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica.

Domanda di ammissione al concorso

La richiesta di ammissione al concorso deve avvenire esclusivamente per via telematica, accedendo al sito INPS (tramite PIN INPS o SPID o CNS o CIE) e compilando il modulo apposito. Il termine utile ultimo per l’invio delle domande, scatta alle ore 16:00 del 31° giorno che decorre dal giorno successivo in cui avviene la pubblicazione del bando di concorso in GU.