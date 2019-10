La Regione Molise assume personale a tempo indeterminato. Sono state pubblicate all’albo pretorio dell’ente due determine del Dipartimento risorse umane per complessivi 28 posti di lavoro, 14 diplomati e 14 laureati. Le domande vanno presentate entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito della Regione (il bando sarà online sul sito della Regione Molise fino al prossimo 17 novembre). Sempre sul sito della Regione anche il modulo della domanda di partecipazione. Da tener presente anche come l’Avviso possa essere invalidato a giudizio dei sindacati per troppe anomalie.

BANDI

Diplmati

https://sol.regione.molise.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=75203

Laureati

https://sol.regione.molise.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=75218