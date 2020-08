La chiusura forzata del periodo più critico dell’emergenza coronavirus ha stimolato la creatività delle nuove generazioni. I ragazzi, costretti a non poter vedere gli amici e a non seguire le lezioni a scuola, non si sono lasciati andare allo scoramento, anzi hanno saputo incanalare anche i pensieri più negativi in una sana creatività.

Lo hanno fatto partecipando al concorso fotografico ‘Ti racconto il mondo dalla mia finestra’ promosso dall’associazione Ambiente Basso Molise per gli studenti di Guglionesi. L’invito era proprio quello di volgere lo sguardo all’esterno e di imprimere in uno scatto la bellezza di un paesaggio e, al contempo, l’immagine del futuro. Il concorso ora è giunto a conclusione. La giuria capeggiata dall’esperta in fotografia Barbara Morena, ‘ingaggiata’ dal presidente dell’associazione Luigi Lucchese, ha stilato una classifica, analizzando le tantissime fotografie pervenute agli organizzatori.

Sabato 8 agosto alle ore 10:00, presso la sala consiliare del comune di Guglionesi, avverrà la cerimonia di premiazione. Saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, il Sindaco Bellotti e la sua Giunta comunale che con Ambiente Basso Molise, ormai da tempo, ha stabilito un proficuo rapporto di collaborazione. Verranno consegnate delle targhe ricordo ai primi tre classificati, l’ingrandimento della foto prime classificate, special delle foto ai primi due classificati ed assegnati dalla giuria dei premi speciali quali “premio fotografo in finestra”, “foto emozione” e “foto simpatia”.

La manifestazione rientra nei progetti Biodiversita’ e Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva voluti fortemente dall’Amministrazione Bellotti. Nel rispetto delle normative COVID19 sono stati invitati solo i vincitori del concorso. Durante la cerimonia di premiazione è raccomandata la distanza sociale e la mascherina obbligatoria per tutti i partecipanti.