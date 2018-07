Si sono svolte lunedì 23 luglio 2018 le preselezioni relative al concorso a Dirigente Scolastico in Molise.

Ricordiamo che nella nostra Regione, erano state prodotte 295 domande di partecipazione: tra questi, solo 183 si sono presentati ad effettuare la prova (il 62%). Il MIUR ha poi reso noto l’elenco completo dei candidati ammessi alla prova scritta: per il Molise, hanno superato la preselezione 62 candidati (il 34% dei presenti), con una media di 84,4 su 100. Si tratta di risultati sostanzialmente in linea con quelli nazionali (36% degli ammessi presenti e 84,1% di media).

Un ottimo risultato è stato conseguito dai candidati che hanno seguito il corso di preparazione organizzato dalla FLC CGIL Molise con Proteo Fare Sapere: ben 11 corsisti hanno superato le preselezioni, a conferma dell’alto livello dell’offerta formativa proposta.

Tutto questo, nonostante la presenza di riferimenti normativi non sempre legati alle competenze di tipo tecnico-amministrativo e didattico-gestionale che sono richieste al Dirigente Scolastico. Da un approfondimento effettuato dalla struttura di comparto nazionale dei Dirigenti Scolastici della FLC CGIL sulla banca dati da cui è stata estratta la prova, è emersa l’eccessiva specificità dei quesiti elaborati. Ciò ha inevitabilmente dato luogo ad una azione di mera memorizzazione, rischiando di penalizzare l’attività di studio sistematico messa a punto dai candidati.

La FLC CGIL e Proteo Fare Sapere sono già al lavoro per fornire ai candidati che hanno superato la prova preselettiva il consueto supporto all’attività di studio. Nei prossimi giorni verranno inviati ai corsisti, ed a chi ne farà richiesta, mappe concettuali e varie simulazioni su come affrontare la prova scritta (corrispondente a 5 domande a risposta aperta e a 10 quesiti in lingua a risposta chiusa) che saranno corrette dai formatori di Proteo. La prova scritta, presumibilmente, si sosterrà per metà ottobre.

Gli interessati possono contattare Proteo Fare Sapere Molise: [email protected]