“Post fascismo in Molise”, col concorso scolastico premiate sei classi di quattro Istituti scolastici molisani

Cerimonia alla Petrone di Campobasso

“Un istituto ampio, bello, spazioso, attrezzato ed accogliente”, dalle parole di apprezzamento degli studenti arrivati da diversi centri del Molise per l’iniziativa di cui di seguito si dirà, ospitata all’Istituto Comprensivo Petrone di Campobasso. Trattasi del concorso scolastico “Il post fascismo in Molise”, che ha preso le mosse dal volume di Michele Colabella, “Il vischioso post fascismo. Molise 1943/45”. Al termine del concorso stesso ed esaminati i lavori didattici pervenuti, sono risultati premiati le scolaresche dell’I.C. Schweitzer di Termoli, dell’I.C. di Petacciato(classi 3/A e 3/B e 3/A di Mintecilfone), la 2 G dell’Istituto Superiore “Galanti” di Campobasso e la 3/B dell’I.C. Pilla di Venafro, cui è andata anche una menzione speciale. La manifestazione, presenti tantissimi studenti, si è aperta con musiche degli studenti del Petrone e del M° F. Nugnes, con la premiazione coordinata da Maria Citro, presidente di Proteo Molise. Presentati lavori di vario tipo : video, fumetti, racconti ed interviste. Dagli autori del tutto, gli allievi, è stato ribadito l’accrescimento culturale derivato loro dalla partecipazione al concorso, scoprendo argomenti nuovi ed assai emozionanti. Tra gl’interventi della giornata da segnalare quello di Pino La Fratta, segretario della FLC CGIL Abruzzo e Molise, di Michele Colabella che ha invitato gli scolari ad impegnarsi nel sociale e nel volontariato, quindi di Antonietta Pellegrino del CIDI di Termoli, di Fabrizio Nocera dell’Unimol, di Sergio Sorella che ha invitato i giovani a studiare il passato per migliorare il futuro e di Fabrizia D’Urbano, segretaria regionale di FLC CGIL Molise che ha invitato gli studenti ad essere cittadini consapevoli.