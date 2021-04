Il Comune di Campobasso ha indetto un bando di selezione per la seconda edizione dell’evento denominato “Campobasso in fiore” che si terrà dal 21 marzo al 21 giugno 2021.

L’obiettivo dichiarati è

quello di abbellire la città capoluogo di regione promuovendo la cultura del verde attraverso la messa in mora di piante e fiori su balconi, davanzali, terrazze e scale visibili dall’esterno.

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni dovranno pervenire all’Ente di Piazza Vittorio Emanuele tramite apposito modulo scaricabile dal sito del Comune: www.comune.campobasso.it o ritirabile presso il Comune stesso in Piazza Vittorio Emanuele II, 29, ufficio U.R.P. entro il 31 maggio ed entro quel giorno tutti gli allestimenti dovranno essere completati. Il modulo, compilato correttamente, dovrà essere inviato all’indirizzo mail ufficio.protocollo@comune.campobasso.it indicando nell’oggetto la dicitura “Campobasso in fiore” 2021, corredato da 2 istantanee fotografiche a colori per documentare l’allestimento della creazione floreale realizzata.

Sarà presente una commissione giudicante, formata da tre giurati nominata dal Sindaco, che valuterà le opere create e le sue decisioni saranno inappellabili.

I criteri di valutazioni saranno i seguenti:

• la combinazione dei colori dei fiori e l’armonia generale dell’allestimento (da punti 1 a punti 20);

• l’originalità della composizione (da punti 1 a punti 20);

• la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso e l’inserimento del verde nel contesto urbano (da punti 1 a punti 20);

• la visibilità da vie, strade e piazze aperte al pubblico (da punti 1 a punti 20);

• la varietà e composizione di fiori e piante che, per la durata della fioritura, potranno mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazza, scala, particolare architettonico o giardino allestiti (da punti 1 a punti 20).

Saranno esclusi dalla competizione gli allestimenti iscritti dopo le ore 23.59 del giorno 31/05/2021, quelli realizzati con fiori e piante finti (ad es. di carta, di plastica o altri materiali) e all’interno di luoghi che non forniscano visibilitàdall’esterno. Altresì, saranno esclusi coloro che esercitano l’attività di fiorista e/o vivaista.

E’ previsto un premio per i primi dieci classificati e sarà il seguente:

• 1° classificato: una pergamena e un riconoscimento del valore € 300,00;

• 2° classificato: una pergamena e un riconoscimento del valore € 200,00;

• 3° classificato: una pergamena e un riconoscimento del valore € 100,00;

• dal 4° al 10° classificato: verranno assegnati dei premi del valore di € 50,00.

• voto popolare sul web: sarà premiata la fotografia con più “Mi piace”.

I premi consisteranno in buoni acquisto da utilizzare presso un circuito di esercizi commerciali della città aderenti all’iniziativa.

Il materiale fotografico, che non dovrà ritrarre persone, rimarrà di esclusiva proprietà dell’Amministrazione comunale di Campobasso.

L’Amministrazione comunale, successivamente alla premiazione della gara, potrà realizzare una mostra fotografica con le immagini inviate dai partecipanti all’avvenimento e pubblicarla sul proprio sito web e sulle proprie piattaforme social.