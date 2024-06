Tra i concorsi pubblici in scadenza Giugno 2024 ci sono opportunità davvero interessanti per chi è alla ricerca di lavoro nel settore pubblico

Infatti sono aperti numerosi concorsi pubblici finalizzati a circa 6000 assunzioni nella Pubblica Amministrazione (PA).

Le selezioni pubbliche sono rivolte a diverse figure professionali, sia candidati diplomati che laureati e sono aperti anche concorsi per chi ha la licenza media. Per la maggior parte dei ruoli non serve esperienza pregressa.

Le assunzioni avvengono con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato presso Enti territoriali (Regioni, Comuni, Province), Ministeri, Università, Ospedali e Forze militari e altri enti statali.

Di seguito presentiamo i più interessanti concorsi pubblici in scadenza a giugno 2024 o ai primi di luglio, quelli con il maggior numero di posti di lavoro, indetti dai principali enti pubblici, per i quali è possibile presentare domanda di ammissione alle selezioni.

CONCORSO ATA TERZA FASCIA 2024

E’ stato pubblicato l’attesissimo concorso Personale ATA terza fascia per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto. Si tratta di un concorso per soli titoli, quindi non sono previste prove d’esame. Possono candidarsi anche persone che non hanno mail lavorato nella scuola. I ruoli disponibili sono: Collaboratore Scolastico (bidello), Operatore Scolastico, Assistente Amministrativo, Operatore dei servizi agrari, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere. Le sedi di lavoro sono in tutta Italia, dal nord al centro sud, ad esclusione di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta. Si può presentare domanda fino al 28 Giugno 2024. Il bando da scaricare, come presentare domanda e tutte le informazioni utili sono in questa pagina.

CONCORSO FUNZIONARI MINISTERO DELL’INTERNO PER 1248 POSTI

Uno tra i migliori concorsi in scadenza a Giugno 2024 è è sicuramente quello del Ministero dell’Interno. È stato indetto il bando di concorso per Funzionari del Ministero dell’Interno 2024 finalizzato alla copertura di 1248 posti di lavoro in tutta Italia. La selezione pubblica prevede l’assunzione di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero, Area dei funzionari. Le domande di partecipazione al concorso del Ministero dell’Interno devono essere presentate entro il 26 giugno 2024. Il bando pubblico e tutte le informazioni utili sulla selezione e come presentare domanda sono disponibili in questa pagina.

CONCORSO MINISTERO DELLA CULTURA PER 75 POSTI

È stato indetto il concorso del Ministero della Cultura 2024 per 75 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. La selezione pubblica è volta al reclutamento di personale non dirigenziale appartenente a varie famiglie professionali, da inquadrare nell’Area delle Elevate Professionalità del Ministero stesso. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il giorno 26 giugno 2024. In questa pagina ci sono tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti, sulle modalità di selezione, cosa studiare, il manuale di preparazione, come trasmettere la candidatura e il bando da scaricare.

CONCORSO ASMEL 2024, SEDI IN TUTTA ITALIA

Tra i migliori concorsi pubblici in scadenza a Giugno 2024 c’è il maxi concorso ASMEL 2024. Si tratta della selezione pubblica per la formazione e aggiornamento degli elenchi di idonei da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di diversi profili professionali, in tutta Italia. La selezione pubblica è aperta a diplomati, laureati e candidati che hanno assolto l’obbligo scolastico, a seconda del profilo. Le candidature devono essere inviate dal 10 Giugno 2024 al 25 giugno 2024. I requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile è disponibile in questa pagina.

CONCORSO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 2024 PER 25 IMPIEGATI

È stato indetto il bando di concorso della Presidenza della Repubblica 2024 per impiegati. In particolare, si prevede la copertura di 25 posti di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica (Quirinale). La scadenza entro la quale inviare le candidature è fissata al 27 giugno 2024. In questa pagina sono presenti tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti, sulle modalità di selezione, come prepararsi, cosa studiare, il manuale, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare.

CONCORSO 80 FUNZIONARI RISORSE UMANE AGENZIA DELLE ENTRATE

Ecco uno dei migliori concorsi in scadenza a Giugno 2024. È stato indetto il Concorso dell’Agenzia delle Entrate 2024 per 80 Funzionari delle Risorse Umane. Prevista assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le risorse saranno destinate ai processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. I vincitori saranno suddivisi tra la direzione centrale di Roma e le direzioni regionali situate in quasi tutta Italia. Per inviare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 14 giugno 2024. In questa pagina sono presenti tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti, sulle modalità di selezione, come prepararsi, cosa studiare, manuali, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare.

CONCORSO ALLIEVI CARABINIERI 2024 PER 3852 POSTI

Tra i concorsi in scadenza a Giugno 2024 non mancano le opportunità per chi vuole fare carriera militare. È stato bandito il concorso per Allievi Carabinieri 2024. Sono disponibili 3852 posti per l’ammissione in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. La selezione pubblica è aperta a militari e a civili in possesso di diploma o che siano in grado di conseguirlo entro l’anno solare in cui è bandito il concorso. La domanda di ammissione può essere presentata fino al 26 giugno 2024. Il bando e tutte le informazioni sulla selezione e come presentare domanda di partecipazione al concorso sono in questa pagina.

CONCORSO CREA PER COLLABORATORI TECNICI

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) ha indetto un concorso per collaboratori tecnici 2024. Si selezionano infatti diplomati da assumere presso la sede di Bologna. Per candidarsi c’è tempo fino al 24 giugno 2024. I requisiti richiesti, come si svolge l’iter selettivo, come presentare la domanda di partecipazione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile sono in questa pagina.

CONCORSI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER 41 DIPLOMATI E LAUREATI

Sono stati indetti i Concorsi della Regione Emilia Romagna 2024, finalizzati alla copertura di 41 posti di lavoro. Le selezioni pubbliche prevedono l’assunzione di diplomati e laureati mediante contratto a tempo indeterminato, con sedi di lavoro dislocate sull’intero territorio regionale. Per candidarsi c’è tempo fino al 19 giugno 2024. I bandi pubblici e tutte le informazioni utili sulla selezione e come presentare domanda sono disponibili in questa pagina.

INFN CONCORSO PER COLLABORATORI DIPLOMATI 2024

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ha indetto un concorso per collaboratori tecnici. La selezione pubblica prevede la copertura di 8 posti di lavoro presso diverse sedi. Gli interessati al concorso hanno tempo fino al 20 giugno 2024 per presentare la domanda di ammissione. Tutti i dettagli sulla selezione, i requisiti richiesti, come candidarsi e il bando da scaricare sono in questa pagina.

CONCORSO PER 41 ASSISTENTI SANITARI, AZIENDA ZERO

Tra i migliori concorsi di Giugno 2024 in scadenza non mancano i posti di lavoro nella sanità pubblica. È stato indetto un concorso per assistenti sanitari dall’Azienda Zero 2024, finalizzato alla copertura di 41 posti di lavoro – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari. La selezione pubblica prevede l’assunzione mediante contratto a tempo indeterminato, da inserire presso varie strutture sanitarie. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 20 giugno 2024. Il bando e tutte le informazioni sulla selezione e come presentare domanda di partecipazione al concorso sono in questa pagina.

ROMA CAPITALE LAVORO BANDO PER DOCENTI E FORMATORI

Capitale Lavoro ha indetto 3 bandi rivolti a docenti, formatori ed esperti per il conferimento di impieghi a termine nei Centri di Formazione Professionale della Città metropolitana di Roma Capitale (CMFP). È possibile inviare le manifestazioni di interesse entro il 24 giugno 2024 e il 1º luglio 2024, in base all’avviso specifico. In questa pagina di sono tutte le informazioni utili sulle posizioni aperte con i relativi requisiti, sull’iter selettivo, come inviare la manifestazione di interesse e anche i bandi da scaricare.

CONCORSO PER 16 ATLETI CARABINIERI

Tra i concorsi pubblici 2024 in scadenza a breve c’è il concorso per atleti Carabinieri 2024, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri. I posti da ricoprire riguardano varie discipline e sono complessivamente 16, di cui 11 posti nel ruolo maschile e 5 posti nel ruolo femminile. Il titolo di studio richiesto è la licenza media. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 14 giugno 2024. In questa pagina ci sono tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti, sulle modalità di selezione, come trasmettere la candidatura e il bando da scaricare.

CONCORSO ASL NAPOLI 1 PER 30 AUTISTI AMBULANZA, SCUOLA DELL’OBBLIGO

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Napoli 1 Centro ha indetto un concorso per autisti di ambulanza – area degli operatori. La selezione pubblica prevede la copertura di 30 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Per candidarsi è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico o la licenza media. Tutte le informazioni sulla selezione pubblica sono presenti in questa pagina.

COMUNE MILANO CONCORSO PER DOCENTI DI MATEMATICA, FISICA, LINGUE

Ecco un altro concorsi in scadenza a brevissimo a Giugno. Il Comune di Milano ha indetto nuovi concorsi per assumere docenti di Matematica, Fisica e Lingue. Le procedure concorsuali sono finalizzare ad assunzioni in ruolo, vale a dire a tempo indeterminato. I candidati devono inviare le domande di partecipazione entro e non oltre il 10 giugno 2024. I requisiti richiesti, come presentare la domanda di partecipazione, i bandi da scaricare e ogni altra informazione utile sono in questa pagina.

AGENAS CONCORSI PER INFERMIERI E AMMINISTRATIVI

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha indetto due concorsi per infermieri e amministrativi. Le selezioni pubbliche sono finalizzate alla formazione di graduatorie di idonei, da utilizzare per le diverse esigenze di Agenas. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al giorno 20 giugno 2024. Tutti i dettagli sulla selezione, i requisiti richiesti, come fare domanda e i bandi pubblici da scaricare sono presenti in questa pagina.

COMUNE DI PADOVA CONCORSO PER 18 DIPLOMATI, AMMINISTRATIVI

E’ stato indetto il concorso del Comune di Padova 2024 per diplomati, finalizzato all’assunzione di amministrativi contabili. Attraverso la selezione pubblica saranno coperti 18 posti di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area degli Istruttori. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 21 giugno 2024. Il bando pubblico e tutte le informazioni utili sulla selezione e come presentare domanda sono disponibili in questa pagina.

POLICLINICO MESSINA CONCORSO PER 16 DIPLOMATI Il Policlinico di Messina ha indetto un concorso per assistenti amministrativi diplomati. La selezione pubblica prevede la copertura di 10 posti di lavoro mediante assunzioni a tempo indeterminato. Per candidarsi c’è tempo fino al 14 giugno 2024. Il bando pubblico e tutte le informazioni utili sulla selezione e come presentare domanda sono disponibili in questa pagina. NAPOLI CONCORSO PER 15 DIPLOMATI, ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Tra i concorsi in scadenza a Giugno 2024 ci sono opportunità di impiego anche in Campania. L’ASL Napoli 3 Sud ha indetto un concorso aperto a diplomati, per assistenti amministrativi. La selezione pubblica prevede l’assunzione di 15 nuove risorse mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato – Area Amministrativa. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 20 giugno 2024. In questa pagina diamo tutte le informazioni utili su requisiti, selezione, come candidarsi e il bando da scaricare. REGIONE TOSCANA CONCORSO PER DISABILI La Regione Toscana ha indetto un concorso per Funzionari amministrativi, riservato ai disabili. In particolare, attraverso la selezione pubblica, saranno assunte a tempo indeterminato 5 unità di personale, da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione. Per candidarsi c’è tempo fino al 20 giugno 2024. I requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile è disponibile in questa pagina. CONCORSO 30 INFERMIERI ASST MELEGNANO MARTESANA È stato indetto un concorso per infermieri dall’ASST Melegnano e Martesana 2024. E’ prevista la copertura di 30 posti di lavoro, Area dei professionisti della salute e dei Funzionari – Ruolo sanitario, presso le strutture aziendali. Sarà possibile candidarsi entro il 27 giugno 2024. In questa pagina ci sono tutte le informazioni utili su requisiti, selezione, come candidarsi e il bando da scaricare. CONCORSO BANCA D’ITALIA PER 10 ESPERTI DATA SCIENCE È stato indetto il concorso Banca d’Italia 2024 per esperti con competenze in Data science. La selezione pubblica è volta a coprire 10 posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato. I vincitori saranno assegnati, in prevalenza, agli uffici dell’Amministrazione Centrale. Scadenza candidature 14 giugno 2024. Tutti i dettagli sulla selezione, i requisiti richiesti, come fare domanda e i bandi pubblici da scaricare sono presenti in questa pagina. CONCORSO COMUNE DI RAVENNA PER 20 POSTI DI LAVORO Tra i concorsi in scadenza a Giugno 2024 troviamo opportunità di impiego presso il Comune di Ravenna. Sono disponibili 20 posti di lavoro nel settore Amministrativo e Tecnico. Le selezioni pubbliche prevedono l’assunzione di nuovo personale con contratto a tempo indeterminato e pieno – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione. Per presentare la domanda di partecipazione ai concorsi pubblici c’è tempo fino al 3 giugno 2024. I bandi pubblici da scaricare e tutte le informazioni utili sulle selezioni sono disponibili in questa pagina. ASL BARI CONCORSO PER 19 POSTI, CATEGORIE PROTETTE Sono stati indetti due concorsi dell’ASL di Bari 2024 volti all’assegnazione di 19 posti di lavoro, riservati alle categorie protette. In particolare, attraverso le selezioni pubbliche, saranno assunti coadiutori amministrativi e operatori tecnici, con contratti a tempo indeterminato. La data di scadenza per presentare la domanda di ammissione è prevista per il 24 giugno 2024. I bandi da scaricare e ogni altra informazione utile è disponibile in questa pagina. VENEZIA CONCORSO PER ADDETTI SUPPORTO DIDATICA, DISABILI L’Università Ca’ Foscari di Venezia ha indetto un concorso per addetti al supporto alla didattica, riservato ai disabili. Le assunzioni saranno effettuate tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze delle strutture autonome e dell’amministrazione centrale dell’Università. Per presentare la domanda di ammissione i candidati hanno tempo fino al 27 giugno 2024. In questa pagina ci sono tutte le informazioni utili su requisiti, selezione, come candidarsi e il bando da scaricare. MARCHE CONCORSO PER COLLABORATORI DIPLOMATI Nuovo concorso dell’Università Politecnica Marche 2024 per collaboratori, con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Il titolo di studio per accedere alla selezione è il diploma. Saranno selezionate 12 unità di personale, con inquadramento nell’Area dei Collaboratori, nel Settore professionale amministrativo. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 5 giugno 2024. In questa pagina ci sono tutte le informazioni utili su requisiti, selezione, come candidarsi e il bando da scaricare. CONCORSI COMUNE DI BISACCIA PER DIPLOMATI E LAUREATI Il Comune di Bisaccia ha indetto nuovi concorsi per diplomati e laureati. Nello specifico, attraverso le 5 selezioni pubbliche bandite, saranno assunte nuove risorse nei settori amministrativo, tecnico e di vigilanza. Il termine entro il quale inviare la propria candidatura ai concorsi scade il 25 giugno 2024. In questa pagina ci sono tutte le informazioni utili sui profili ricercati, i requisiti, selezione, come candidarsi e il bando da scaricare. UDINE CONCORSO PER 10 DIPLOMATI Ecco un concorso 2024 in scadenza a brevissimo a Giugno L’Università di Udine ha indetto un concorso per diplomati, finalizzato alla copertura di 10 posti di lavoro. Le risorse selezionate saranno inquadrate nell’Area dei Collaboratori – Settore Amministrativo, e assunte con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di dodici mesi. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 6 giugno 2024. Il bando da scaricare e tutte le informazioni per candidarsi sono disponibili in questa pagina. CONCORSI ASL BRINDISI PER 40 DISABILI, DIPLOMATI E LAUREATI Tra i concorsi pubblici in scadenza a Giugno 2024, ci sono i concorsi della ASL di Brindisi 2024 finalizzati alla copertura di 40 posti di lavoro, riservati a disabili. Le selezioni pubbliche sono aperte a diplomati e laureati e prevedono l’assunzione delle risorse mediante contratto a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 9 giugno 2024. Tutti i dettagli sulla selezione, i requisiti richiesti, come fare domanda e i bandi pubblici da scaricare sono presenti in questa pagina. COMUNE DI FIRENZE CONCORSO PER 28 EDUCATORI Il Comune di Firenze ha indetto un concorso per educatori di asilo nido (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione). La selezione pubblica prevede la copertura di 28 posti di lavoro, mediante contratto a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al giorno 8 giugno 2024. Il bando e tutte le informazioni sono in questa pagina. ASP BOLOGNA CONCORSO PER 21 INFERMIERI Nuovi posti di lavoro in Emilia Romagna grazie al concorso dell’ASP di Bologna 2024 per 21 infermieri. La selezione pubblica prevede la copertura a tempo indeterminato di 20 posti di lavoro e 1 posto a tempo parziale e indeterminato di Infermiere da assegnare presso l’Area Anziani di ASP Città di Bologna – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Candidature entro il 13 giugno 2024. I requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile è disponibile in questa pagina. GASLINI GENOVA CONCORSI PER 34 INFERMIERI E TECNICI SANITARI Tra i concorsi pubblici in scadenza a Giugno 2024 ci sono anche opportunità di lavoro in Liguria. L’Istituto Giannina Gaslini di Genova ha inetto due concorsi per infermieri e tecnici sanitari di laboratorio biomedico finalizzati ad assumere un totale di 34 risorse. I vincitori delle selezioni saranno inseriti a tempo indeterminato. Le candidature possono essere inoltrate fino al 6 giugno 2024. Il bando da scaricare e tutte le informazioni per candidarsi sono disponibili in questa pagina. COMUNI AMIATA GROSSETANA CONCORSI PER DIPLOMATI E LAUREATI L’Unione dei Comuni Amiata Grossetana ha indetto un concorso 2024 aperto a diplomati e laureati. La selezione pubblica è finalizzata alla predisposizione di un elenco di idonei dal quale attingere per assumere, a tempo indeterminato o a tempo determinato, vari profili professionali. Il termine per presentare la domanda di partecipazione scade il 13 giugno 2024. Il bando, come presentare domanda e tutte le altre informazioni sono in questa pagina. CONCORSO CORTE DEI CONTI DI TRENTO PER 14 FUNZIONARI E’ stato indetto il concorso Corte dei Conti Trento 2024 per funzionari amministrativi, a tempo indeterminato. Nello specifico, attraverso la selezione pubblica, si procederà all’assunzione di 14 unità di personale amministrativo, appartenente all’Area dei funzionari. Le risorse selezionate saranno assegnate presso gli uffici territoriali della Corte dei Conti dislocati presso la sede territoriale di Trento. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 7 giugno 2024. Ogni informazione utile compreso il bando da scaricare è presente in questa pagina. CONCORSO CENTRI IMPIEGO PROVINCIA CREMONA PER FUNZIONARI Ecco un concorso in scadenza a brevissimo a Giugno 2024. È stato indetto un concorso per i Centri Impiego della Provincia di Cremona 2024 finalizzato all’assunzione Funzionari del mercato e servizi per il lavoro, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 7 giugno 2024. Il bando e tutte le informazioni sono in questa pagina. COMUNE DI CIRIE’ CONCORSI PER OPERAI E GEOMETRI Il Comune di Ciriè ha indetto due concorsi pubblici per operai e geometri, per assunzioni a tempo indeterminato. Le selezioni pubbliche sono finalizzate alla copertura di posti di lavoro con figure da inserire presso il Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente del Comune. Sarà possibile candidarsi entro il 24 giugno 2024. Il bando e tutte le informazioni utili per presentare la domanda sono in questa pagina. SPES CONCORSO PER 21 DOCENTI SCUOLA INFANZIA Nel Veneto, l’ente SPES – Servizi alla Persona Educativi e Sociali – ha bandito un concorso per docenti di scuola dell’infanzia. Si prevede la copertura di 21 posti di lavoro a tempo indeterminato, 6° livello di cui al CCNL FISM. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 24 giugno 2024. tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti, sulle modalità di selezione, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare sono in questa pagina.