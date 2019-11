Alla luce dei rilievi sollevati da più parti in seguito alla pubblicazione degli avvisi di concorso banditi in queste ultime settimane dalla Regione Molise – non ultime le osservazioni avanzate dalle stesse R.S.U. della Regione Molise – insieme ai colleghi Facciolla Greco, Iorio, Fontana, De Chirico, Calenda, Primiani, Nola e Manzo, abbiamo chiesto e ottenuto un consiglio monotematico sulla questione, che è stato calendarizzato per il prossimo 12 novembre.

In qualità di consiglieri regionali, l’obiettivo è infatti quello di comprendere gli indirizzi utilizzati per stilare gli avvisi e offrire contributi per dissipare, nell’interesse della Regione, ogni dubbio, e per assicurare la necessaria trasparenza e correttezza di ogni scelta.

Nel corso del consiglio monotematico del prossimo 12 novembre chiederemo, altresì, di discutere anche quanto sollevato con la mozione riguardante i dipendenti delle comunità montane e quella sui precari dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile, mentre altre forze politiche in Consiglio Regionale hanno presentato ulteriori richieste sulla selezione della dirigenza regionale.

Ringrazio dunque il Presidente del Consiglio Salvatore Micone per aver accolto con solerzia la nostra richiesta di seduta monotematica dove, speriamo, tutte le questioni attinenti ai concorsi potranno essere trattate in maniera approfondita, per assicurare le necessarie e doverose risposte ai lavoratori interessati e a tutti coloro che vorranno accedere alle future selezioni.