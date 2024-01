di T.A.

Attività non stop a Venafro. Concluso infatti il Natale 2023, ecco pronti a ripartire per organizzare il Carnevale 2024, che cade quest’anno il 13 febbraio. A parlarne domani sera h 19.00 presso l’ex Taverna di piazza Vittorio Veneto al rione Mercato, oggi sede comunale, saranno le associazioni cittadine al fine di definire programma ed interventi a farsi. Tra le possibili iniziative in agenda si pensa alla riproposizione della storica maschera popolare della Venafro dei tempi trascorsi, vale a dire “La Follia”, che tanto coinvolgeva piccoli e adulti, divertendo un sacco. Trattavasi di un folto gruppo mascherato e musicale di diverse decine di ambosessi di ogni età, con in testa una giovane bellissima ed ammaliatrice -La Follia, appunto- che danzando e cantando faceva girare la testa a tutti, inducendo a “folleggiare” a più non posso ! Si era -venendo ai tempi in cui a Venafro venne ideata “La Follia” (testo di Francesco Reglieri, con musica di Don Raffaele Criscuolo)- ai primi del ‘900 e da subito i venafrani furono presi da “La Follia”, riproponendo per anni la piacevolissima mascherata in costumi e musica che girava per l’intero abitato, divertendo e coinvolgendo. Indimenticabile fu “La Follia” riproposta nel 1983 dalla Pro Loco, con ricostruzione musicale ed arrangiamento del prof. Benigno Migliarino che diresse il gruppo musicale che accompagnò la sfilata in maschera, edizione rimasta nei ricordi di tanti. Nella riunione di domani sera all’ex Taverna al Mercato si parlerà comunque anche di tant’altro in quanto ad appuntamenti festivi di massa al fine di conferire nuova verve alla vita sociale venafrana.