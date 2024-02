di Redazione

Si sono conclusi sabato a Ceppagna i festeggiamenti del Carnevale 2024 organizzati e finanziati dall’amministrazione Comunale di Venafro in collaborazione con alcune associazioni del territorio.

“Come delegato agli eventi e spettacoli sono molto soddisfatto per il successo ottenuto in queste due giornate: martedì scorso a Venafro e sabato pomeriggio a Ceppagna – sottolinea il consigliere Aurelio Elcino. In questa occasione il ringraziamento va anche agli amici di Pozzilli e Sesto Campano che hanno accolto sin da subito con entusiasmo il mio invito. In realtà come Amministrazione già da qualche anno stiamo puntando molto su questo genere di eventi, che creano momenti di aggregazione per bambini, famiglie e non solo e permettono di far registrare in città un numero importante di avventori, anche da fuori Regione, cosa fondamentale per realtà piccole come le nostre”.

“Proprio in quest’ottica, stiamo già lavorando per allestire un calendario di eventi davvero importante per questo 2024, al momento posso gia’ anticipare alcuni appuntamenti di rilievo in programma, ovvero “La notte dei fuochi” (Sabato 23 Marzo), la quindicesima edizione di “A spasso tra le cantine di Ceppagna (Sabato 20 Luglio) e ” L’ Opera al Laghetto” (sempre a Luglio), ma ci saranno tante altre sorprese!” – conclude Elcino.