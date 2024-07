di T.A.

BELLE NOVITA’ PER IL “V° CONCERTO ALLA VERGINE”, APPUNTAMENTO MUSICALE DELLA SERA DEL 14 LUGLIO QUALE APERTURA DELL’ANNUALE FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE

Tante piacevoli novità per il “V° CONCERTO ALLA VERGINE”, promosso dal “COMITATO FESTA MADONNA DEL CARMINE” e movimento “I VENAFRANI PER VENAFRO” la sera del 14 luglio pv (h 21.00) sul piazzale della Cattedrale di Venafro quale anteprima dell’annuale e storica ricorrenza popolare in onore della Madonna del Carmine dei successivi 15 e 16 luglio. Molteplici quest’anno le novità dell’evento : dal titolo alle finalità dell’appuntamento, dal pianista al tenore, a tant’altro ancora. Ed ecco in sintesi l’imminente serata sul piazzale antistante la Cattedrale cittadina. Innanzitutto il concerto lirico avrà una denominazione del tutto nuova, ossia “DA TORRE DEL LAGO A MARECHIARO”, in omaggio a Giacomo Puccini (Lucca 1858/Regione di Bruxelles 1924) nel centenario della morte del compositore lucchese ed alla città di Napoli. Nel programma dell’evento romanze ed aree delle opere liriche di Puccini, nonché le più belle canzoni classiche napoletane. Nell’intervallo dei due tempi dell’appuntamento lirico, esibizione di un valido fisarmonicista molisano. I protagonisti della serata : il pianista casertano Carlo Feola (un piacevole ritorno), i soprani Antonella Inno (Isernia) e Federica D’Antonino (Pozzilli, Isernia), il baritono Maurizio Esposito (Napoli) ed il tenore Davide Battiniello, new entry in arrivo dal capoluogo partenopeo. Tra i due tempi del Concerto spazio al fisarmonicista di Spinete (Cb) Leonardo Prezioso per interpretazioni musicali di tutto pregio. Presenterà il poliedrico venafrano Gianni Di Chiaro. Nel corso della serata saranno interpretate arie di opere liriche e i classici della canzone partenopea. L’evento, si ricorda, è offerto da anonimo fedele venafrano in omaggio alla Madonna di Monte Carmelo. Per quanti interverranno ci saranno diversi ingredienti per una bella e piacevole serata: innanzitutto l’offerta artistica che si preannuncia di spessore, quindi l’accogliente frescura del luogo e la disponibilità di sedie per il pubblico. Ovviamente tutto gratis! Prevista tanta affluenza popolare, stante le positività dell’iniziativa.