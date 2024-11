di T.A.

Importante serata concertistica il 24 novembre prossimo alla Basilica di San Nicandro a Venafro. A partire dalle h 19,00, appena dopo la celebrazione della Santa Messa, ci sarà il CONCERTO IN ONORE DI SANTA CECILIA. Verranno suonate musiche di Bach, Mozart, Gounod ed Ortolani. Ad esibirsi sarà l’organista P. Marcel Balint che suonerà il MAGNIFICAT in re maggiore per soprano solo, voci bianche, coro misto, organo e pianoforte. Nel programma della serata prevista l’esibizione del coro polifonico “Gaudete” della parrocchia di San Pietro Apostolo di Campobasso. Direttore e soprano sarà Maria Carmela Rossodivita, mentre all’organo e pianoforte suonerà, come riportato in precedenza, P. Marcel Balint.