di T.A.

C‘è attesa a Venafro per il Concerto di Natale della serata del prossimo 16 dicembre alla Chiesa dei SS Martino e Nicola. Si esibiranno in tanti nell’appuntamento denominato “Notte di Luce, Notte di Pace”, con la direzione artistica del M° Fabio Palumbo e le musiche e gli arrangiamenti del pianista M° Marciano Oliva. I protagonisti del Concerto presentato da Gianni Di Chiaro : la Schola Cantorum Lino Cappello, il Coro “Padre Candido Melfi”, il Coro polifonico maschile “Amici del Canto”, la Corale San Nicandro, i soprani Francesca De Luca e Chiara Cuzzi, il tenore Gian Piero Frattaruolo, Barbara Federici (vocalist), Lorena Obiso ed Anna Aurora Grieco (violini), Marta Paoliello (violoncello), Paolo Scungio e Davide Aureli (sax), Filippo Ranieri (flauto traverso), Nicandro Rodi (tromba), Sara Aiello (arpa), Andrea Griguoli (percussioni), Andrea Nardelli Scarabeo (campane digitali) ed Enrico Verrecchia (basso elettrico). In programma anche la presenza straordinaria dei “Bambini per la Pace”.