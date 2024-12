di T.A.

Nel periodo tanti i concerti musicali, strumentali e vocali che si svolgono in quasi tutti i luoghi di culto e nelle strutture pubbliche del Molise. E ovunque partecipazione popolare, consensi e livelli artistici di tutto rilievo. C’è da celebrare la Nascita del Figlio dell’Uomo per cui dappertutto si moltiplicano gli sforzi e gl’impegni dato l’importante evento della Natività alle porte. Tra i numerosi appuntamenti del periodo, si segnala in maniera particolare quello del 23 dicembre prossimo (h 19.00) alla Basilica di San Nicandro a Venafro, subito dopo la Santa Messa serale. Quale CONCERTO DI NATALE vi si terrà infatti una novità assoluta : il CORO DEI FRATI FRANCESCANI CONVENTUALI RUMENI, religiosi da pochi mesi chiamati a gestire Basilica e Convento venafrani dopo la plurisecolare presenza dei Frati Cappuccini. Nella circostanza i FRATI CONVENTUALI eseguiranno canti natalizi medievali, musiche strumentali/vocali della tradizione italiana ed internazionale, nonché canti tradizionali natalizi in lingua rumena. Tradizione ed innovazione quindi con messaggi di internazionalità in lingua rumena, in linea coi nuovi religiosi che accudiscono oggi il sito sacro tanto caro ai venafrani, essendo custodito nella cripta sottostante la Basilica il Sarcofago coi resti mortali del Patrono San Nicandro ed a lato -si presume- quanto resta del corpo del fratello San Marciano, martirizzati nel 303 d. C. assieme a Santa Daria, moglie del Patrono, ai tempi dell’Imperatore Diocleziano per la loro ferma fede nel nuovo credo cristiano.