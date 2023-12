di T.A.

L’APPUNTAMENTO “NOTTE DI LUCE, NOTE DI PACE” NELLA SERATA DEL 21 DICEMBRE NELLA CHIESA MADRE

Un appuntamento artistico di rilievo per la comunità di Colli al Volturno. Promosso dalla Parrocchia di San Leonardo e dal Comune volturnense si svolgerà nella serata di giovedì 21 dicembre il concerto dal titolo “Notte di Luce, Note di Pace”. Con la presentazione di Gianni Di Chiaro, si esibiranno la Schola Cantorum Lino Cappello di Venafro e i Cori Padre Candido Melfi di Isernia, gli Amici del Canto di Castelromano e la Corale San Nicandro di Venafro. Della serata saranno anche il soprano M. Antonella Inno, il tenore Gian Piero Frattaruolo e la vocal solist Barbara Federici. Per la parte strumentale spazio a Lorena Obiso, Anna Aurora Grieco, Marta Paoliello, Paolo Scungio, Davide Aureli, Filippo Ranieri, Nicandro Rodi, Sara Aiello, Andrea Griguoli, Andrea Nardelli Scarabeo ed Enrico Verrecchia. Dirigerà il M° Fabio Palumbo , con musiche ed arrangiamenti del pianista Marciano Oliva. Da rimarcare nel corso dell’appuntamento la presenza straordinaria dei “Bambini per la pace”.