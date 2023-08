“CONCA MAGNA” E TUTTI I CASALESI IN PIAZZA A CENARE E DIVERTIRSI CON UNA LUNGA E RICCA TAVOLATA POPOLARE

Gran bella iniziativa sociale a Conca Casale, uno dei più piccoli Comuni della seconda provincia molisana con meno di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali e con tanti del posto progressivamente trasferitisi a Venafro o altrove per esigenze lavorative, di studio ed altro. Sulla piazzetta principale del centro collinare del Molise occidentale si è svolta infatti la simpatica “Conca Magna”, appuntamento con la buona tavola casalese approntata per la circostanza all’aperto, riunendo tutti assieme i casalesi d’ambo i sessi, di ogni età ed estrazione sociale. Una grande e lunga tavolata comunitaria in piazza, lungo la quale si sono seduti e ritrovati casalesi e forestieri trascorrendo la serata a socializzare, gustando cibi genuini, brindando e divertendosi un sacco. Per una sera cioè Conca Casale ha spento la tv ed é scesa in piazza, mangiando e bevendo quanto portato da casa. Il tutto con contorno di sorrisi e buona musica, rilanciando alla grande il paese e l’ appartenenza di tanti. Esperimento pienamente riuscito, vista la partecipazione e i consensi popolari, per cui si ha motivo di ritenere che tale “prima volta” avrà un seguito nell’immediato futuro.

T.A.