di T.A.

Il 7 luglio prossimo, la suggestiva cornice delle colline di Conca Casale si prepara ad accogliere la terza edizione del Conca Trail, la competizione di trail running che sta diventando un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa in montagna. Il ritrovo è previsto alle ore 15:30 in Piazza del Comune di Conca Casale con la partenza della corsa prevista per le ore 17:30. La gara, che si snoda su un percorso di 12 km con un dislivello di 650 metri, rappresenta una sfida affascinante per i partecipanti, mettendo alla prova sia la resistenza fisica che la capacità di adattamento al variegato territorio collinare. Il Conca Trail è frutto della stretta collaborazione tra le associazioni ConCammina Molise APS e Atletica Venafro. Il prezioso contributo organizzativo di queste realtà locali ha reso possibile la realizzazione di un evento che continua a crescere in popolarità e prestigio. Un ringraziamento speciale – dicono gli organizzatori – va all’amministrazione del Comune di Conca Casale per il continuo supporto e alla ditta General Costruzioni SRL, sponsor principale della manifestazione, il cui sostegno è fondamentale per la riuscita dell’evento. Il Conca Trail ha visto nelle sue prime due edizioni il trionfo del corridore Frank Mallozzi, che ha dominato la competizione con la sua impressionante performance. La sua partecipazione quest’anno è attesa con grande interesse da parte di tutti gli appassionati e concorrenti.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per le iscrizioni, si prega di visitare il sito ufficiale digitalrace.it o contattare l’organizzazione inviando una e-mail a info@atleticavenafro.com