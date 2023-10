di T.A.

Importante appuntamento artistico all’orizzonte per il Comune di Conca Casale. Da accordi presi con interpreti e protagonisti dell’evento, nel prossimo futuro il piccolo Comune molisano ai confini col Lazio ospiterà l’opera lirica “Il Conte di Montecristo”. Ne dà anticipazione il sindaco Riccardo Prete che testualmente informa : “Ieri pomeriggio ho avuto l’onore di ricevere in Municipio tre grandi artisti: Lorena Zaccaria , Nicola Hansalik Samale e Mariano Panìco . Quest’ultimo, in particolare, è stato ispirato da Conca Casale nella realizzazione dell’impresa (primo in Italia a riuscirci) di comporre e musicare il Conte di Montecristo. L’artista tarantino, in gran segreto, ormai da oltre 3 anni e mezzo è ospite di Conca Casale: il nostro paese, le nostre montagne, la nostra aria, la nostra tranquillità e i nostri sentieri lo hanno ispirato nella sua opera lirica. Il maestro Mariano si è detto innamorato di Conca. E questo ci inorgoglisce oltremodo. Con lui, la soprano Lorena Zaccaria e il maestro Nicola Hansalik Samale abbiamo a lungo chiacchierato di arte e cultura e di bellezza. E siamo rimasti d’accordo che il Conte di Montecristo, dopo oltre 3 anni e mezzo di fatica, debba esordire nella “sua” Conca Casale. Grazie in particolare a Mariano che ha voluto onorarci della sua presenza e che ha voluto manifestare il suo grazie al nostro paese. Così come grazie a Lorena, anche lei graditissima ospite di Conca e al maestro Nicola Hansalik Samale (autore del libretto) che, indirettamente, ci ha regalato questa lieta sorpresa indirizzando involontariamente, nel 2020, Mariano Panico a Conca Casale”.

Grande vetrina quindi per il centro molisano che nell’estate prossima, se tutto procederà secondo i piani dovrebbe ospitare l’importante serata lirico/musicale.