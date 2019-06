Riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alla notizia ridata in pasto alla stampa locale, ormai rimarcata più volte dal Sindaco p.t. Bucci, da parte nostra non possiamo che comprendere l’ossessione del primo cittadino nel volersi giustificare agli occhi dell’opinione pubblica e passare a tutti i costi come vittima predestinata.

Come gruppo di minoranza, ribadiamo la nostra più ferma convinzione nell’inadeguatezza del ruolo che egli stesso ricopre. Il tentativo di voler dimostrare, sempre e comunque, la sua onestà e correttezza ci lascia perplessi, ma d’altronde: “excusatio non petita, accusatio manifesta”! E se a ottobre i giudici dovessero sentenziare in maniera opposta, come la mettiamo?

Il Gruppo di minoranza al Comune di Conca Casale