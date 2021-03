Per il bene del Molise e per il sacrosanto diritto dei cittadini di essere informati, ho deciso di accettare la guida di Futuro Molise.

Sarà per me una nuova avventura che porterò avanti, come sempre, con determinazione, con abnegazione, con passione.

Sono stato chiamato a dirigere un gruppo di validi colleghi sia per potenziare un sistema informativo già affermato in rete, sia per contribuire a predisporre un progetto di Tv sul web.

A breve ci vedremo anche in tv con notizie giornaliere in anteprima, ma anche con trasmissioni di approfondimento tra le quali non mancherà il ritorno di Moby dick.

Il nostro obiettivo è quello di offrire una informazione corretta, come fatto finora da chi mi ha preceduto.

Un’informazione al servizio non solo dei circa 300 mila molisani residenti ma anche di quel milione di conterranei che vivono nel resto del mondo ma rimasti legati, con il cuore e la mente, alle proprie origini.

Sono consapevole delle difficoltà del mio compito ancor più gravoso in questo particolare periodo di pandemia durante il quale la nostra “Terra del Sacramento” è stata ulteriormente e drammaticamente umiliata e calpestata dall’inadeguatezza di chi avrebbe, al contrario, dovuto proteggerci.

Cercheremo di interpretare a pieno il ruolo della stampa raccontandovi i fatti, ricreando la cultura del convivere democratico, smascherando falsità.

Ma soprattutto adempiremo al nostro principale dovere: prevenire che qualsiasi parte del governo tragga in inganno il popolo. Saremo la sentinella del potere partendo dalla gravissima pandemia e guardando alla gestione del servizio sanitario, andando dal rilancio dello stato comatoso in cui versa il sistema economico-produttivo-occupazionale fino alla devastante condizione sociale.

Sarà nostra cura svolgere l’arduo compito di tenervi informati dando voce a tutti: a coloro che hanno proposte per invertire la rotta e a coloro che hanno in mano il potere di decidere sulla vita sociale, economica e sanitaria dei molisani. Naturalmente eserciteremo il diritto di critica come la nostra Costituzione sancisce.

Lavoreremo con voi e per voi con la certezza che avremo il vostro sostegno dettato dalla sete di essere informati.

Sapete bene che l’informazione è per eccellenza lo strumento democratico della libertà.

E tutti insieme lo eserciteremo.

Con voi, per il Futuro del Molise.