di Tonino Atella

Triangolare amichevole di calcio domani 21 agosto a Sesto Campano. Vi partecipano i locali del Sesto, prossimi protagonisti dell’eccellenza molisana 2021/22, il Venafro, a sua volta tra i partecipanti al massimo campionato dilettantistico della regione che partirà nella seconda metà di settembre, ed il Matese (Caserta) che si accinge alla seconda stagione di serie D. Il triangolare, che si disputerà su partite di 45’, aprirà con Sesto/Venafro alle h 15,00. Quindi la perdente affronterà il Matese ed a seguire le altre partite. Appuntamento importante questo di Sesto Campano, seppure amichevole, perché consentirà alle tre squadre che scenderanno in campo di verificare le rispettive condizioni, gli assetti tecnico/tattici ed eventuali rinforzi e correzioni da apportare negli organici in vista dell’inizio ufficiale delle nuove stagioni di eccellenza molisana e serie D nazionale. Il Venafro, si ricorda, è reduce dall’amichevole di Cassino dove è stato superato per 3 ad 1 dai locali, a loro volta prossimi protagonisti di serie D, al termine di un match sostanzialmente positivo per i venafrani. Per questiaveva segnato in Ciociaria il neo centravanti Napoletano che con l’esterno Rega costituirà la nuova coppia d’attacco della squadra venafrana per l’eccellenza regionale prossima.