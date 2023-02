Una buona notizia per lavoro ed economia venafrani. Dopo decenni di chiusura ed abbandono a seguito della cessazione dell’attività, l’ex stabilimento Geomeccanica -già CMV- lungo la statale85 Venafrana all’ingresso sud di Venafro tornerà a breve a ripopolarsi di lavoratori, producendo risorse economiche ed occupazione. Non già però con l’attività metalmeccanica dell’ ex Geomeccanica e prima ancora con la storica CMV, prima fabbrica venafrana degli anni ’60, bensì con l’azienda agricolo/casearia Ponte Reale, che produce mozzarelle, scamorze e prodotti derivati. Da poche settimane infatti è stato interamente ripulito l’ampio piazzale antistante la costruzione ed installata la mega insegna “Ponte Reale” in cima al fabbricato. In effetti l’attività dell’azienda agricola del Casertano Altissimo a confine con l’estremo ovest del Molise e con Venafro in particolare che sin’ora aveva lavorato e prodotto latticini, scamorze e derivati dal latte a ridosso del Ponte del Re nell’attigua provincia di Caserta (dal che la denominazione aziendale di Ponte Reale), si trasferirà dalla predetta area campana a quella molisana di Venafro, con ovvii ritorni economico/lavorativo/occupazionale/imprenditoriali per Venafro e l’intero mandamento. Novità perciò assolutamente positiva e ben accolta dall’opinione pubblica venafrana che finalmente vede nuovi spiragli lavorativi e finanziari in loco, conferendo respiro e prospettive ai giovani locali in cerca di occupazione.