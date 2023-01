Assieme medici odontoiatri e della medicina estetica del viso per la migliore cura dei pazienti

Innovazioni a Venafro nel campo della odontoiatria e della medicina estetica del viso che d’ora innanzi procederanno assieme. Frontiere professionali cioè concepite diversamente per essere a disposizione dell’utenza e soddisfare le nuove richieste. Di questo ed altro ancora si occuperà la moderna Dental Clinic Bonafiglia di Venafro, titolare il giovane dottore odontoiatra Tommaso Bonafiglia, che oltre al servizio odontoiatrico vero e proprio aprirà anche una sala riservata alla medicina estetica del viso. A dirigerla ci sarà la dott.ssa Maria Rosaria Curci, medico odontoiatra specialista in medicina estetica. Vi si eseguiranno interventi e consulenze, con l’illustrazione di tecniche e protocolli all’avanguardia per le singole esigenze. Sabato prossimo 28 gennaio (h 9.30/18.00) l’open day dell’innovativa e moderna Dental Clinic Bonafiglia di Venafro per visualizzare dal vivo ambienti, attrezzature, servizi e struttura.